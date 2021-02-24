الطب الشرعي يكشف الحالة الصحية لممرض سقط به أسانسير مستشفى

كشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالممرض أحمد.ن الذى أصيب جراء سقوط أسانسير مستشفى السلام بأن المجنى عليه فى غيبوبة تامة بعد الحادث، نتيجة إصابته بنزيف بالمخ وتوقف وظائف القلب وقام الأطباء بإنعاشه وإعادة النبض لقلبه مرة أخرى.وأصيب ممرض بمستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام إثر سقوط أسانسير المستشفى به من الطابق الثالث، وتم نقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط أسانسير بمستشفى السلام وبداخله أحد ممرضى المستشفى، وعلى الفور تمكنت وحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إخراج المصاب من داخل الأسانسير وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.