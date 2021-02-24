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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب إفريقيا تسجل أكبر عجز في حصيلة الضرائب في تاريخها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:29 م
وزير مالية جنوب أفريقيا
وزير مالية جنوب أفريقيا تيتو مبويني
وكالات
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أعلن وزير مالية جنوب إفريقيا، تيتو مبويني، في كلمة له عن ميزانية العام الحالي، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا سجلت أكبر عجز في حصيلة الضرائب على الإطلاق، حيث بلغت 213 مليار راند (5. 14 مليار دولار).

وأضاف الوزير أن جنوب إفريقيا ستضطر إلى اقتراض أكثر من 500 مليار راند (34 مليار دولار) سنويا على المدى المتوسط، محذرا من أن "ماليتنا العامة منهكة بدرجة خطيرة".

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة بجنوب إفريقيا إلى مستوى قياسي قدره 5. 32% أي ما يعادل 2. 7 مليون عاطل خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ 2008.

في الوقت نفسه، من المتوقع نمو اقتصاد جنوب إفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 3. 3% من إجمالي الناتج المحلي بعد انكماشه بمعدل 2. 7% خلال العام الماضي.

وتأمل جنوب إفريقيا، التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في القارة بعد نيجيريا، في تعزيز اقتصادها بفرض رسوم إضافية على الوقود وزيادة الضرائب على الكحوليات والسجائر، إلى جانب زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، حسب مبويني.

ورصد مبويني أكثر من 10 مليارات راند (683 مليون دولار) لشراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا في جنوب إفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل.

كما زادت جنوب إفريقيا احتياطي الطوارئ من 5 مليارات راند (342 مليون دولار) إلى 12 مليار راند (820 مليون دولار) في ميزانية العام الحالي لمواجهة أي طوارئ، حسب وزير المالية.

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