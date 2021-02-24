السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 7 سنوات غيابيا، بعد اتهامه بهتك عرض طفل، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.ترجع أحداث القضية رقم 9805 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اخطار من مأمور القسم يفيد ببلاغ من المدعو ال. ا. ال، بقيام شخص بهتك عرض نجلة بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام المتهم م. م. ال، 48 سنة، عامل، باستدراج المجني عليه الطفل م. ال. ا، 8 سنوات، عقب تواجده في أحد شوارع قرية بدائرة القسم إلى خلف أحد المساجد وأعطاه مبلغ مالي وحسر عنه ملابسه، وقام بهتك عرضه وتركه وفر هاربا.وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.