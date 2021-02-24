رئيس الشهر العقارى والتوثيق: رسوم التسجيل ثابتة ومحددة قانونًا وفقًا للمساحة

80% من العقارات غير مسجلة.. ونحمى المواطنين من «عصابات النصب»

«دمغة المحامين» غير لازمة فى حالة حكم الصحة والنفاذ

الازدحام لن يمتد لـ«المأموريات» والتوقيع الإلكترونى سيحل أزمة التكدس

وأشار إلى أن الرسوم ثابتة ولا تختلف من منطقة إلى أخرى، وتسرى على جميع العقارات والوحدات والأراضى، سواء زراعية أو الفضاء أو الصحراوية، وهناك أوراق يجب استيفاؤها قبل التقدم لتسجيل العقود، ومنها عدم وجود مخالفات بالعقار أو المبنى.





الضبطية القضائية تُجابه التزوير وسيارة الخدمات المتنقلة بـ500 جنيه

شائعات كثيرة جرى ترويجها مؤخرًا بشأن تعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق، بعد إضافة المادة «٣٥ مكرر» الخاصة بإجراءات تسجيل الممتلكات التى تبدأ فى ٦ مارس المقبل، لذا التقت «الدستور» الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لتوضيح جميع الأمور محل الجدل، وطريقة تسجيل الممتلكات، واستعدادات مكاتب الشهر العقارى.نفى الدكتور جمال ياقوت صحة ما يُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول رسوم التسجيل، مشيرًا إلى أن رسوم التسجيل بالشهر العقارى واضحة وفقًا للقانون، بخلاف ضريبة التصرفات العقارية فى حالة عدم دفعها، ورسوم نشر الحكم فى الجريدة الورقية.وأكد أن القيادة السياسية تنبهت إلى وجود مشكلة كبيرة، وهى أن أكثر من ٧٥٪ أو ٨٠٪ من العقارات غير مسجلة فى الشهر العقارى، بما يضر بالمواطنين والدولة.وأوضح أن ذلك يضر بالمواطنين لأن معظمهم اعتادوا الاكتفاء بالعقود العرفية فيما بينهم أو بأحكام صحة التوقيع، ما أدى لوقوع الكثير من المواطنين ضحايا لضعاف النفوس أو بعض عصابات النصب فى العقارات، ويقع ضرر على الدولة لأنه ليست لديها آلية لحصر العقارات المسجلة والأراضى الموجودة بها، لذا وُضعت المادة «٣٥ مكرر» من قانون الشهر العقارى.وقال: «بحسب المادة، إذا كان سند الطالب حكمًا نهائيًا، وهى أحكام صحة النفاذ الصادرة عن المحكمة المختصة، يتقدم بالطلب وفقًا لتعديلات ذات المادة إلى مأمورية الشهر العقارى».حول مشكلة الازدحام المحتمل حدوثه بمكاتب الشهر العقارى بدءًا من ٦ مارس، قال إن مكتب الشهر العقارى والتوثيق يضم مأموريتين، إحداهما لتوثيق التوكيلات والعقود وغيره، والأخرى للشهر، مؤكدًا أن مأموريات الشهر لا يقصدها كثير من المواطنين عادة، والدليل أن مأمورية الشهر بالمقطم سجلت ٩٦ طلبًا فقط العام الماضى، فى حين تزدحم عادة مأموريات التوثيق وليس الشهر.وأضاف أن الفرق بين مأموريات الشهر ومأموريات التوثيق، هو أن الفروع الخاصة بالتوثيق فقط لا يجرى فيها شهر وتسجيل الممتلكات، لكن الاختصاص المكانى للمأموريتين يكون فى نفس المكان، إحداهما للتوثيق والأخرى للشهر فى نفس المبنى أو عمارة مجاورة.وعن عدد الموظفين بالشهر العقارى، أكد أن المصلحة دعمت مكاتب التوثيق بعدد موظفين أكثر عن مأموريات الشهر العقارى، وذلك بسبب قلة أعمال الشهر فى السابق.ولفت إلى أن الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ أمام مصلحة الشهر العقارى، هو أن دعاوى صحة التوقيع- منذ نشأة الشهر العقارى- غير واجبة الشهر، وبالتالى فالمادة المضافة حاليًا لم تؤثر من بعيد أو قريب فى دعوى صحة التوقيع، والقانون نفسه حظر دعوى صحة التوقيع، لأنها دعوى تحفظية يقتصر فيها دور القاضى على توقيع الشخص البائع على هذا العقد، وفى الغالب لا يحضر البائع أمام المحكمة ويقر القاضى بصحة التوقيع، أما دعوى الصحة والنفاذ فهى دعوى موضوعية تمتد فيها يد المحكمة لبحث الملكية كاملة، وبالتالى «المادة ٣٥» معنية بدعوى صحة ونفاذ.وعن تعميم التوقيع الإلكترونى بالمكاتب أشار إلى أن بعض المكاتب بها توقيع إلكترونى، مثل بورسعيد، لكن خطة التعميم لم تُعتمد كى تطبق على جميع مصالح الجمهورية.وقال إنه لتنفيذ خطة المصلحة لتعميم التوقيع الإلكترونى والتطور الرقمى، لا بد فى البداية من رفع كفاءة المكاتب والمقرات على مستوى الجمهورية لمواكبة التطور الرقمى والربط ما بين الفروع، وهى الخطة التى تتبناها وزارة العدل، وفى نهاية عام ٢٠٢٣ ستقدم جميع المكاتب خدمة التوقيع الإلكترونى.وبالنسبة لخطوات تطوير المصلحة، أوضح أنه- خلال هذه المرحلة- يجرى رفع كفاءة مكاتب الشهر العقارى وميكنتها، وبالتالى سيوجد تسهيل فى إنهاء الإجراءات، وبدلًا من وجود تكدس فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ستجرى المعاملات إلكترونيًا من خلال التطبيقات للحجز والحجز المسبق للقضاء على الزحام، وذلك من خلال الحجز والذهاب للمكتب فى وقت محدد.وعن انتشار المكاتب فى المدن الجديدة، ذكر أن هناك مكتبًا فى العلمين الجديدة ويجرى فتح مكاتب فى باقى المدن الجديدة، على حسب الكثافة السكانية، وقال: «إذا وجدت فى مجتمع عمرانى كثافة سكانية تستدعى وجود مكتب يجرى فتح فرع».وعن وضع الشهر العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، ذكر أن الشهر العقارى مؤسسة من مؤسسات الدولة، وما ينطبق على هذه المؤسسات ينطبق عليها، مضيفًا أنه غير معلوم وجود فرع أو مبنى للشهر العقارى بالعاصمة الإدارية، ولكن معلوم أن لكل الوزارات مقرًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة.عن طريقة قيد العقارات والأراضى بالشهر العقارى، ذكر أنه يجرى قيد الحكم النهائى وإعطاء رقم وقتى فى دفتر مُعد لذلك بمكاتب الشهر العقارى، ثم يتولى المكتب إشهار الحكم خلال ٣٠ يومًا فى جريدة واسعة الانتشار، وخلال ذات المدة إذا وقع اعتراض عليه تفصل المحكمة فى ذلك الاعتراض، وعقب صدور الحكم يأتى المواطن بشهادة من جدول المحكمة بأحقيته فى التسجيل من عدمه.وأما عن رسوم التسجيل فى الشهر العقارى لكل وحدة سكنية، فقال إن تلك الرسوم صادرة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٦، وحدد خلالها شرائح ورسوم التسجيل التى تنص على أنه «من متر إلى ١٠٠ متر تبلغ القيمة ٥٠٠ جنيه، و١٠٠٠ جنيه من ١٠٠ متر إلى ٢٠٠ متر، و١٥٠٠ جنيه من ٢٠٠ متر إلى ٣٠٠ متر، وأكثر من ٣٠٠ متر ٢٠٠٠ جنيه، وذلك للأراضى الفضاء والعقارات المبنية».ولفت إلى أن ضريبة التصرفات العقارية مضافة لقانون ٨١ لسنة ٢٠٠٥، الذى خصص ٢.٥٪ من تلك الضريبة لصالح مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن القانون ألزم مصلحة الشهر العقارى بتحصيلها عند التسجيل، وذلك من خلال البائع إذا كان موجودًا، وفى حالة عدم وجوده يدفعها المستفيد، ويعود بعد ذلك للبائع للتحصيل منه.وحول ما يثار بشأن دفع ١٪ ضريبة دمغة محامين، فأكد أنها غير واجبة فى الإجراءات التى تكون من خلال حكم الصحة والنفاذ، لأن المحكمة حصلتها بالفعل.أما بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فأشار إلى أنه لا توجد مشكلة فى هذا الشأن لأن عقارات المجتمعات العمرانية الجديدة مسجلة بالفعل، وصادر بها قرار تخصيص من الدولة للمجتمع العمرانى الجديد.وقال: «المجتمعات العمرانية ينظم أمورها قانون خاص بها، وهو قانون رقم ٢٧، وجرى إنشاء مأمورية شهر عقارى بكل جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية»، لافتًا إلى أن المشكلة الوحيدة هى أن بعض المجتمعات العمرانية الجديدة باع الأراضى إلى شركات، والتى بدورها لم تنته من تسديد الأقساط المستحقة للمجتمعات العمرانية.وأضاف: «الشركات التى لم تسجل الأرض الخاصة بها داخل المجتمعات العمرانية، لديها التزام بنقل الملكية للمشترى، ويجرى النقل وفقًا لطريقتين، الأولى طلب عمل توكيل عن الوحدة محل التصرف أو التعامل، ويجرى التقدم به لمكاتب الشهر العقارى ويتم التسجيل بالبيع الرضائى، وفى حالة رفض الشركة عمل توكيل أمام المشترى الطريق القضائى، وطبقًا للمادة ٣٥، يجرى رفع دعوى بالعقد الابتدائى صحة ونفاذ، ويتم اختصام المجتمعات العمرانية باعتبارها مالكة الأرض».وقال إنه فى حالة حضور رئيس الشركة لتسجيل العقار فى مأمورية الشهر العقارى، ليس على المشترى أى التزامات مادية أخرى وإنما الالتزامات على الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية.وبالنسبة للأراضى التى جرى سحبها من الشركات، ولدى المشترى عقد خالص الثمن بها، فيجرى تسجيله من خلال حكم، لأن الشركة محل البيع مع المشترى ليس لها وجود الآن فى الموقع.وعن الرسوم الخاصة بالأراضى والعقارات الموجودة بهيئة المجتمعات العمرانية، أكد أنها نفس الرسوم الخاصة بالعقارات فى أى مكان آخر، لأن تلك الرسوم تسرى على الحضر والريف والمجتمع العمرانى الجديد، فهى رسوم مقررة بقانون.بشأن الإجراءات المتخذة فى القطاع لمجابهة التوكيلات المزورة، أكد أن التوكيل المزور ليس له أصل فى مصلحة الشهر العقارى، والتزوير يطول التوكيلات غير المسجلة بالشهر أو يجرى التزوير فى توكيل موجود بالفعل، ففى حالة وجود تزوير فى توكيل موجود فى المصلحة يجرى التحقق منه لاستيضاح هل هذه العبارات أضيفت بعد عمل التوكيل أم لا؟ ويجرى إبلاغ النيابة العامة للتحرك فيها، ومباحث التزوير والتزييف لرفع البصمات ومعرفة متى جرت إضافة تلك العبارات.ولفت إلى أن مصلحة الشهر العقارى تحمى موظفيها بالضبطية القضائية، ليتعاملوا قانونيًا فى حال وجود تزوير فى التوكيلات أو البطاقات المزورة، ويستخدمون الصلاحية بالقبض على الشخص واستدعاء الشرطة وعمل محضر وإثبات الحالة وتسليمه للشرطة.وأوضح: «لو شك العضو القانونى فى توكيل مزور أو بطاقة مزورة يجرى إبلاغ رئيس الفرع والتحفظ على المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ سلطاته بالضبطية القضائية».وأضاف أن عدد الأعضاء القانونين فى مصلحة الشهر العقارى هو ما بين ٣٠٠٠ و٣٢٠٠ شخص على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافٍ فى ظل الزيادة السكانية.وعن سيارة الخدمات المتنقلة، لفت إلى أن تلك السيارة تقدم خدمات جميع التوكيلات فى القاهرة الكبرى، ورسوم التوكيل للفرد ٥٠٠ جنيه، وبالنسبة للشركات ١٠٠٠ جنيه.ونوه بأن هناك كاميرات مراقبة موجودة فى بعض الفروع المميكنة، التى يوجد بها تكدس أو حدثت بها مشكلات فى الماضى، وذلك لحل أى مشكلات طارئة على الفور.وحول ما يثار بشأن وجود مشكلة فى بعض الفروع فى «السيستم»، أوضح أن هذه المشكلة عامة وليست خاصة بالشهر العقارى، فعندما تحدث مشكلة فى «السيستم» تكون عامة فى جميع المصالح الحكومية الأخرى.وطالب المواطنين بالإسراع فى تسجيل العقارات والأراضى، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المواطنين يتوجهون لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى الفترة الصباحية غالبًا، وخلال الفترة المسائية يقل عددهم فى المكاتب، وجميع مكاتب الشهر والتوثيق متاحة حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً، وكانت هناك فترة حتى السابعة، ولكن بسبب أزمة فيروس كورونا تحولت لفترة اختيارية، موجودة فى بعض مكاتب الشهر العقارى.ولفت إلى وجود قانون أمام البرلمان خاص بالشهر العقارى والتوثيق وتطوير العمل بها، لكنه لا يعلم تفاصيل حول تطورات الأمر، مشيرًا إلى أن الشهر العقارى هو الجهة الوحيدة للملكية العقارية وفقًا للقانون الحالى، المنوط بها بحث الملكية.