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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح بوسترات «الإنس والنمس» في دور العرض (صور)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:03 م
هنيدي
هنيدي
حسين الجندي
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أصدرت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس بوسترات العمل الخاصة بنجومه، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية.

الفيلم بطولة محمد هنيدى ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، وهو من تأليف: شريف عرفة، كريم حسن بشير، وإخراج "شريف عرفة".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب، ويجسد هنيدى شخصية جديدة ومثيرة، حيث يتعرض لكثير من المشاكل بسبب مهنة والده التى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع تتابع الأحداث يقع هنيدى فى حب منة شلبى ويتزوج منها.

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