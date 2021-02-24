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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رشا قلج: آلاف الفتيات في أفريقيا يكافحن للحصول على حقهن في التعليم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:14 م
رشا قلج
رشا قلج
أشرف لاشين
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قالت الدكتورة رشا قلج، عضو مجلس الشيوخ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك العالمية، إنها تعمل على دعم الفتاة الإفريقية وتمكينهن من جميع الفرص التعليمية والاقتصادية بشكل جيد، من خلال تعليم الفتيات وتمكين النساء في القارة السمراء.

وأضافت النائبة البرلمانية في بيان لها: أؤمن بشدة بتعليم الفتيات، فعندما يتم تعليمهن، تصبح بلادهن أكثر قوة وأكثر ازدهارًا، سوف يكون باستطاعتهن مساعدة قارتنا الجميلة السمراء بطريقة أكثر فاعلية للتغلب على التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، فالتعليم هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن لأحد أن يسلبه منك.

وتابعت: "ادعموا تعليم فتياتكم لأعلي الدرجات ودعونا نتكاتف لمساعدتهن على تحقيق أحلامهن والوصول المكانة التي يستحقن لدعم التنمية في أفريقيا".

وأوضحت قلج: "توجد مئات الآلاف من الفتيات الرائعات اللائي يكافحن ماليًا واجتماعيًا لتلبية احتياجاتهن التعليمية، لهذا السبب، بدأنا برنامج "Educating Linda" أو "تعليم ليندا "، والذي تم تطبيقه في كافة الدول الافريقية من خلال توفير منح دراسية للفتيات الاكثر تفوق ولكن الغير قادرات ماديا حتي يستطيعون ان يكملن تعليمهن من أجل المساهمة في خلق مستقبل أفضل لهن.

ولفتت عضو الشيوخ، إلى أن تمكين المرأة يبدأ بالتعليم، للسماح لها بأن تكون أكثر صحة وقوة وأكثر استقلالية، وحتى يتمكن من الوصول إلى أهدافهن وتحقيق أحلامهن للنهوض بأوطانهن.

ودشنت قلج، حملة أفريقية فريدة من نوعها، لمواجهة تسريب الفتيات من التعليم، ومحاربة ظاهرة الزواج المبكر في أفريقيا، وكان لدولة "أنجولا"، الحظ في أن تنطلق منها أولى فعاليات حملة "تعليم ليندا" ومنها إلي غينيا وأفريقيا الوسطي. كونغو. نيجر. مالاوي. بوروندي، زيمبابوي وغانا. وتم إصدار قصة للأطفال لدعم وإلهام الفتيات المثابرة والمكافحة لإتمام تعليمهن وتشجيع الأهالي علي مساعده بناتهم والإقلاع عن عادة الزواج المبكر.

وقامت الحملة بإنتاج وعرض برنامج تلفزيوني تحت اسم "لإني أريد أن أكون" because I want to be "، لتشجيع الفتيات لإكمال تعليمهن وخاصه خلال انتشار وباء كورونا اللعين.

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