مسعود يتابع سير الأعمال الإنشائية لمكتب بريد إبشواي

تفقد مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، سير الأعمال الإنشائية لمكتب بريد إبشواي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل، بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.وقال مراد مسعود رئيس المركز، إنه تم خلال الجولة تفقد انشاء مكتب بريد إبشواي المطور بالميدان ووجه بسرعة إنهاء الأعمال لأهميته بالنسبة للمواطنين ليصبح مركز خدمة نموذجي يليق بأهالي ابشواي. بعد أن تم تذليل كل العقبات أمام انشاء المكتب منذ سنوات.كما تابع أعمال رصف طريق ابشواي الخالدية ابتداء من مدرسة ابشواي الثانوية باتجاه صميدة صالح الخالدية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمركز بالإضافة إلى انتهاء إنشاء كوبري اللواج بالوحدة المحلية بشكشوك للربط بين جانبي القرية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بالمركز.