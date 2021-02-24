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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

من خلال 4 مؤشرات.. دراسة تكشف: موجة كورونا الثانية أشد وأسرع انتشارًا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:12 م
كورونا
كورونا
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في دراسة حديثة مصر ما بين الموجة الأولى والثانية من كورونا والتي تساهم في استكشاف خصائص وسمات انتشار الفيروس في مصر منذ بداية الجائحة وحتى 29 ديسمبر 2020 من خلال تحليل أعداد الإصابات والوفيات في مختلف محافظات الجمهورية لدراسة درجة وسرعة انتشار المرض وحده خطورته، بهدف تحديد المحافظات الأعلى في الإصابات وأكثرهم تأثر بخطورة الفيروس.

وأوضحت دراسة الإحصاء، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تعد أشد وأسرع من الموجة الأولى وفق عدة مؤشرات تتمثل فيما يلى:
استغرق عدد الإصابات اليومي في الموجة الأولى 85 يوم أي ما يقارب من الثلاثة أشهر حتى تكسر حاجز الألف إصابة حيث سجلت مصر 1126 إصابة في 28 مايو في حين أن عدد الإصابات اليومي في الموجة الثانية استغرق 31 يوم فقط لكسر حاجز الألف إصابة حيث سجلت مصر فى 24 ديسمبر 1014 إصابة يومية.

يوضح متوسط الإصابات اليومي مدى شدة الموجة الثانية حيث إن متوسط الإصابة اليومي فيها بلغ 587 إصابة يوميًا في حين بلغ متوسط الإصابة اليومي فى الموجة الأولى 429 إصابة يومية مما يوضح أن الموجة الثانية أكثر شدة وأسرع وتيرة فى تسجيل الإصابات اليومية مقارنة بالموجة الأولى.

شهدت مصر انخفاض نسبى في انتشار الفيروس خلال الفترة بين 19 أغسطس وحتى 13 نوفمبر، حيث أن هذه المرحلة شهدت تذبذب في عدد الحالات المسجلة إلا أن العدد كان أقل من الفترة السابقة إلا أن هذا الاستقرار لم يستمر كثير حيث بدأت الأعداد في التزايد مرة أخرى منذ 14 نوفمبر لتنذر ببداية الموجة الجديدة المتوقعة لفيروس كورونا حيث بدأت مصر في تسجيل أعداد كسرت حاجز الـ 300 إصابة يوميًا مرة أخرى.

ولوحظ ارتفاع طفيف لعدد الإصابات اليومي للمصريين خلال الفترة بين 14 أكتوبر حتى 16 نوفمبر، حيث تراوح أعداد الإصابات في تلك الفترة ما بين 118 إصابة في 15 أكتوبر و239 إصابة في 8 نوفمبر، إلا أنه بداية من 17 نوفمبر اتجهت الإصابات نحو الزيادة بشكل كبير ومستمر حيث تم تسجيل 273 إصابة واستمرت الزيادة في الأعداد حيث سجل يوم 3 ديسمبر 427 إصابة، ثم عادت مصر في تسجيل عدد إصابات يومي يزيد عن 1000 إصابة في 24 ديسمبر فقط سجلت 1014 إصابة وتزايدت الإصابات لتصل إلى 1320 إصابة فى 29 ديسمبر.

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