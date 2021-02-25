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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح المعرض الرسمى للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية.. اليوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:50 ص
الدكتور أيمن حسام
الدكتور أيمن حسام الدين
نرمين محمود الدهان
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يفتتح الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، فاعليات معرض المعرض الرسمى للسيراميك والبورسيلين والأدوات الصحية «CERAMICA MARKET»، في دورته الثامنة، اليوم الخميس ولمده 4 أيام تنتهى يوم 28 فبراير الجاري.

يقام المعرض برعاية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور ومشاركة أكثر من ١٥ سفير وملحق تجاري أفريقي وعربي وأوروبي.

يأتي المعرض لمواجه زياده الأسعار، والمساهمة مع كافة المقبلين من الشباب على الزواج والتشطيبات، وكذلك راغبي التجديد، ومهندسى الديكور، والمقاوليين، وأصحاب المشروعات العقارية، والذين يبحثون عن التوفير في تكاليف التشطيب بما لايخل بالجوده أو مستوى الوحدات السكنية أو الإدارية والمشروعات القومية.

ويشارك بالمعرض أكبر الأسماء بمصر في مجال السيراميك والبورسيلين وكافة الأدوات الصحية، الذين سيقدمون خصومات حقيقية وجوائز وسحب يومي على جوائز وهدايا أيضًا لكل الزوار.

كما تم الاتفاق مع تطبيق VALU لتقديم خدمات التقسيط بدون مقدم، وذلك للعملاء واختيار التقسيط من 3 شهور وحتى 36 شهرًا في أسرع الإجراءات للموافقه على التقسيط داخل المعرض خلال 15 دقيقه فقط، والقيام مباشرة بالشراء من داخل المعرض، وتم الاتفاق بوجود أعضاء فريق من VALU لتسهيل إنهاء الإجراءات وتقديم أي دعم فني لتفعيل التطبيق.

وتم الاتفاق أيضًا مع عمالقة الأسماء العاملة في مجال السيراميك والبورسيلين والأدوات الصحية على دعم ذلك المعرض، ولاقت مطالب العملاء قبول تلك الأسماء الكبيرة من كبرى الشركات، وسيتم تقديم أضخم خصومات حقيقية لكافة المنتجات المصرية والمستوردة من السيراميك والبورسيلين والأدوات الصحية، وآلاف الموديلات، وتم مراجعة ذلك مع كافة الشركات المساهمة في تلك الفرصة السنوية للتخفيضات.

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