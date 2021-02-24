السعودية: صندوق الاستثمارات يطلق شركة للسياحة والبنية التحتية

قالت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة سيطلق شركة جديدة باسم السودة للتطوير، من المتوقع أن تستثمر ثلاثة مليارات دولار في السياحة والبنية التحتية بمنطقة عسير.ستعمل الشركة الجديدة على تطوير منطقة السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع "لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة"، بما سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي للملكة بما يقدر بنحو ثمانية مليارات دولار بحلول العام 2030.