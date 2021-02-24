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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: تقرير كالامار بشأن الطائرة الأوكرانية استند لمعلومات مشوهة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:06 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
وكالات
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اعتبرت إيران الأربعاء، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن تقرير خبيرة أممية بشأن اسقاط الطائرة الأوكرانية استند الى "معلومات مشوهة"، واعدة بتقديم "إجابات مفصّلة" توضح جوانب القضية.
واتهمت أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي، إيران بتقديم "تناقضات" بشأن اسقاط الطائرة بعيد إقلاعها من طهران، بعد إصابتها "خطأ" بنيران دفاعاتها الجوية.

وأدى الحادث الذي أتى في خضم توتر مع واشنطن، الى مقتل 176 شخصا كانوا في الطائرة.

ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن كالامار "طرحت عدة قضايا ومواضيع تبين أن المعلومات التي قدِّمت إليها وشكلت أساس إعداد هذا النص، كانت معلومات مشوهة، ومختلطة بأخطاء عديدة، ومتحيزة".

واعتبر في بيان أن "التطرق الى قضية حادث الطائرة الأوكرانية لا يدخل أساسا ضمن نطاق صلاحيات ومهام كالامار".

وأضاف "بغض النظر عن دوافعها، قامت إيران ومن منطلق مبدأ حسن النوايا، باعداد إجابات تفصيلية على الأسئلة والغموض المطروح، يتم تقديمها قريبا من خلال الطرق المناسبة".

وأشار خطيب زاده الى أن التقرير النهائي سينشر قبل 20 مارس.

وكانت كالامار قالت الثلاثاء، إن "العنصر الأكثر إثارةً للقلق هو أن تفسيرات السلطات الإيرانية للخطأ أو الأخطاء المرتكبة لا تستقيم"، وأن هذه التفسيرات "مليئة بالتناقضات، إنها متناقضة مع الوقائع والتحاليل التقنية للعديد من الخبراء".

واعتبرت أنه "بالطبع تمّت مهاجمة الطائرة عمدًا، الإيرانيون أقروا بذلك، إلا أنهم قالوا إن ذلك كان عن طريق الخطأ". وقالت "المسألة متعلقة بهذا الجزء الأخير، عن طريق الخطأ".

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية في 11 يناير 2020 أنها أسقطت "عن طريق الخطأ" قبل ثلاثة أيام من ذلك طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني متجهة إلى كييف.

وأتى الحادث في وقت كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حال تأهب قصوى خشية حصول هجوم أميركي، بعد إطلاق طهران صواريخ على قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي في العراق، ردًا على اغتيال واشنطن في الثالث من يناير اللواء الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وأفاد تقرير أولي لهيئة الطيران المدني الإيرانية في يوليو، أن "العامل الرئيسي" خلف تحطم الطائرة كان "خطأ بشريا" في التحكّم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.

وأعلنت السلطات الإيرانية في أواخر ديسمبر، تخصيص 150 ألف دولار لعائلات الضحايا، في خطوة انتقدتها كييف معتبرة أن قيمة التعويضات يجب أن تخضع للتفاوض.

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