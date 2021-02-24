بدء مناقشة كتاب «دعاة عصر السادات» لـ وائل لطفي

بدأت، مساء اليوم، فعاليات مناقشة كتاب "دعاة عصر السادات" للكاتب الصحفي وائل لطفي وذلك بنادي جاردن سيتي.يشارك في الندوة الباحث نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات، والناقد الدكتور محمد بدوي أستاذ الأدب العربي، والمؤرخ الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب جامعة القاهرة، وتدير الندوة الكاتبة الصحفية بالأهرام جيهان الغرباوي.جدير بالإشارة أن "دعاة عصر السادات" هو الكتاب الثالث لوائل لطفي ضمن ثلاثية هدفها دراسة الأثر السياسي والثقافي للدعاة المصريين على المجتمع المصري.