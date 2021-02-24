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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يعلن توقف اجتماع الأربعاء خلال النصف الأول من مارس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:55 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال النصف الأول من مارس المقبل بسبب الانشغال بعدد من الفعاليات والمناسبات، من بينها اجتماع المجمع المقدس وسيامات آباء أساقفة جدد، إلى جانب عمل الميرون والاحتفال بذكرى القديس البابا كيرلس السادس ومثلث الرحمات الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

جاء ذلك في بداية عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، قائلا: "بنعمة المسيح سوف يبدأ في الأيام القادمة الصوم الكبير ٨ مارس وسوف يكون لدينا مجموعة من المناسبات ولذلك سوف يتوقف الاجتماع لمدة أسبوعين وسوف نعود في منتصف شهر مارس، ولدينا مجموعة من المناسبات أرجو صلواتكم".

وتابع: "لدينا اجتماع للمجمع المقدس، وقبله اجتماع لجان المجمع المقدس، وبعد المجمع لدينا رسامات جديدة لآباء أساقفة وتجليس بعض الأساقفة، ولدينا الاحتفال بمرور سنة على نياحة أنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي ونعتبره أب البرية المعاصر، وسوف نحتفل بمرور ٥٠ عامًا على نياحة البابا كيرلس السادس. وسوف نحتفل بعمل الميرون المقدس وهى المرة رقم ٤٠ في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

واستكمل: "وعمل الميرون يتم على يومين يجتمع فيها المطارنة والأساقفة ونقوم بعمل خطوات إعداد الميرون ثم قداس التقديس ثم يحضر ٥٠ قداسا خلال الصوم الكبير ويوم شم النسيم نضع الخميرة المقدسة المحفوظة من الميرون السابق، وسوف يكون هناك رسامات لآباء كهنة، وهي فترة تحتاج صلواتكم ولهذا السبب سوف يتوقف الاجتماع لمدة أسبوعين، وسوف نعود في منتصف شهر مارس لنعيش تأملاتنا في الصوم الكبير".

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