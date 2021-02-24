شيرين: تعطش الجمهور للكوميديا وراء موافقتي على «في بيتنا روبوت»

قالت الفنانة شيرين، التى تجسد دور والدة «سارة» خلال أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت»، إن تعطش الجمهور للأعمال الكوميدية وراء موافقتها على المشاركة في العمل، لأن الكوميديا هى الوسيلة الأنسب لمناقشة قضايا المجتمع، كما أنها ترسم البسمة على وجوه الناس.أضافت شيرين، لـ«الدستور»: «أعتقد أن الجمهور أصبح متعطّشًا للأعمال الكوميدية، فى ظل الفترة العصيبة التى نمر بها كما أن المشاهد أصبح يشعر بالملل تجاه قصص العنف والدراما المعقدة، لذا فإن الكوميديا تفتح الباب أمام إنتاج أعمال جيدة وقادرة على المنافسة».أشارت إلى أنها لا تنشغل أبدًا بفكرة البطولة بل بتقديم عمل متميز يترك بصمة لدى الجمهور، حتى لو كان من مشهد واحد كضيف شرف، موضحة أن الأعمال ذات البطولة الجماعية تنجح أكثر من الأعمال ذات البطولة الفردية.وتابعت «أبحث دائمًا عن الدور المناسب الذى يحترم تاريخى الفنى، ولا أعمل لإثبات الوجود، بل لأضيف إلى رصيدى الفنى أعمالًا هادفة وذات قيمة تستحق أن أفخر بها طيلة حياتى».