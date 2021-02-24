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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات واليمن تبحثان العلاقات الثنائية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:06 م
عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، العلاقات التاريخية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن عبدالله بن زايد آل نهيان أكد خلال اللقاء أن دولة الإمارات حريصة على أمن واستقرار اليمن وتدعم تطلعات الشعب اليمني في التنمية والازدهار وترسيخ دعائم السلام والاستقرار في بلاده، معربا عن تمنياته لحكومة الكفاءات اليمنية بالتوفيق والسداد في ظل المسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها نحو توحيد الجهود الوطنية من أجل بلوغ الحل السياسي في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن دولة الإمارات تقدر عاليا الدور المحوري والمهم للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض ومساندتها الدائمة للشعب اليمني الشقيق.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده أن دولة الإمارات تتطلع إلى يمن آمن مستقر ومزدهر ينعم شعبه بالاستقرار والحياة الكريمة.

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