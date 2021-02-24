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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مواصلة أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ومتابعة المشروعات بوسط سيناء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:11 م
تطهير وتعقيم المصالح
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية
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تواصل محافظة شمال سيناء أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية فى منطقة وسط سيناء، اليوم الأربعاء، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.

ففي مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، قال سليمان فرج محمد رئيس المركز والمدينة إنه تم تطهير وتعقيم بعض المصالح والإدارات ومنها مركز شباب النقب بجانب تطهير قاعة المحاضرات بالمركز، فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار تطهير وتعقيم باقى المصالح والإدارات تباعا.

ومن جهة أخرى، نظم مركز شباب النقب مسابقة فى تنس الطاولة وألعاب القوى إلى جانب عقد ندوة عن الصحة الإنجابية وندوة أخرى دينية بمناسبة الإسراء والمعراج، في حضور كل من خليل على خليل سكرتير عام المجلس ومهند مصطفى عبدالفتاح مدير عام مركز المعلومات بالمجلس وفرج محمد حماد مدير إدارة شباب نخل وعدد من سكان القرية والقرى المجاورة.

وعلى التوازي تابع أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم أعمال تطوير وتجميل ميدان الجفجافة فى مدخل قرية الجفجافة بوسط سيناء، بناء على توجيهات المحافظ.

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة أن مشروع تطوير الميدان يشمل تطويره كاملا من رصف الطريق المؤدى إليه وازدواجه ودعمه بالإنترلوك وتركيب برادورات وتغيير أعمدة الإنارة بأخرى جديدة.

وأشار إلى أن التطوير ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للحسنة للعام المالى الجارى البالغة 23 مليونا و200 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، و11 مليونا و500 ألف جنيه للطرق، ومليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، و3 ملايين و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

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