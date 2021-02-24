جنوب أفريقيا تكشف أحدث النتائج العلمية بشأن سلالة كورونا المتحورة

وجهت حكومة جنوب أفريقيا دعوة أرسلتها عبر البريد الإلكتروني لوسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي يعقده وزيرا الصحة زويلي مخيزي، والتعليم العالي بلاد نزيماندي الساعة 10 صباح غد الخميس لعرض أحدث النتائج العلمية للسلالة المتحورة لكوفيد 19-.وقالت الحكومة في دعوتها: "الإحاطة سوف توفر فهما أفضل لـ آليات زيادة قابلية انتقال الفيروس" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.يذكر أن جنوب إفريقيا كشفت في ديسمبر عن سلالة متحورة لكوفيد 19- تنتشر الآن في البلاد.