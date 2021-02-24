مصدر بـ«الكهرباء»: لا تغيير في أوراق تركيب العداد الكودي

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أوراق التقديم للتحويل من الممارسة لتركيب العداد الكودي الخاص بالمباني المخالفة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لن تشهد أي تغيير.وأضاف لـ"الدستور"، أن العداد الكودي خاص بمباني مخالفة لحين تقنين أوضاعها وإيجاد آلية حساب دقيقة للحفاظ على موارد الدولة، والعداد الكودي ليس باسم أحد ولكنه برقم ولذلك تم تسميته بالكودي، وبالتالي لن تتغيير الأوراق المطلوبة لأنه مجرد تحويل من الممارسة إلى تركيب عداد كودي فقط.وأشار إلى أنه فيما يخص العداد القانوني الذي يملكه صاحب الشقة والعقار ومسجل باسمه والخاص بالعقارات المرخصة فهي حسب الإجرات القانونية المطلوبة في وقت الطلب.