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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بفضل بيانات ألمانية قوية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:51 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء في ظل تدعم القطاعات المؤهلة للاستفادة من التعافي الاقتصادي بعد بيانات قوية للنمو الألماني، لكن المكاسب ظلت محدودة بفعل بواعث القلق من زيادة محتملة في التضخم، فضلا عن ارتفاع تقييمات الأسهم.
أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 بالمائة، في حين زاد المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمائة إذ أظهرت البيانات قوة في الصادرات ومشاريع الإنشاءات لينمو أكبر اقتصاد أوروبي بمعدل أقوى من المتوقع بلغ 0.3 بالمائة في الربع الرابع.

وقفزت أسهم شركات السفر 1.9 بالمائة مقتربة من أعلى مستوياتها في عام، ومتصدرة مكاسب القطاعات بفضل حالة التفاؤل حيال رفع دول رئيسية إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق لدى مجموعة آي. جي: "السوق تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب التقييمات المرتفعة، لكن المستثمرين بدأوا يتقبلون تقييمات الأسهم الحالية في ضوء إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات الأوروبية وتحسن الأرباح".

ستوكس 600 مرتفع نحو 50 بالمائة عن أدنى مستويات مارس 2020، تقوده أيضا إجراءات تحفيز اقتصادي غير مسوبقة، لكن أداءه يظل أقل كثيرا مقارنة مع قفزة 75 بالمائة للمؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأمريكي.

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