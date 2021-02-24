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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:26 م
فؤادة سماحة.
فؤادة سماحة.
سارة ساويرس- سلمى بدر
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خطفت المنتجات السيناوبة إليها الكثير من أنظار زائري معرض "ديارنا" للحرف اليدوية، خاصة "الكمامة السيناوية" بتطريزاتها الشهيرة، وبألوانها الزاهية من الأحمر والأبيض، وتداخل ألوان الأزرق والأصفر، ومن جمالها ودقة تفاصيلها أصبحت أشهر منتجات معرض ديارنا 2021.

وتحدثت فؤادة سماحة، رئيسة جمعية تنمية المرأة السناوية ببئر العبد وشمال سيناء، بمعرض ديارنا، لـ"الدستور"، قائلة إنه من أحدث المنتجات السيناوية هى الكمامة السيناوية والشال التقليدي وشنط سيناوية مصممة بشكل عصري، مضيفة: "إحنا بنبيع منتجاتنا بأنفسنا وبنحصل على عائد مادي بنفسنا أيضًا وبيكون مجزي لنا، ثم نعيد تدوير هذه الأرباح مرة أخرى على السيدات، جزء بيقطتعوه لمصروفهم العائلى، وجزء آخر نزيد بيه إنتاج مشروعاتهم".

ومن خلال هذه المشروعات الصغيرة، تشجع "فؤادة" سيدات منطقتها على العمل بمشروعاتهن الصغيرة، مشيرة إلى أن عملهن أيضًا نابع من احتياج الاقتصادي، ولهذا تركز فى "الجمعية" على المرأة المعيلة أو المطلقة أو الأرملة، ومثل هذه الحالات التى تستقطبها أيضًا الجمعية.

وتستمر فعاليات "معرض ديارنا" 2021، الذى يقام هذا العام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» حتى يوم 27 فبراير الجاري، وتعد هذه الدورة الـ61 من معرض ديارنا 2021 للحرف اليدوية، والتى تقام في كايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة.

ويقدم المعرض عددا كبيرا من المنتجات التراثية، مثل الكليم والسجاد والمشغولات اليدوية والخيامية والمفروشات وغيرها من المنتجات، ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الـ 10 مساء، ويشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية.
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)
الكمامة السيناوية تخطف الأنظار فى معرض «ديارنا» 2021 (صور)

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