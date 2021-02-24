نائب محافظ قنا يتفقد إحلال وتجديد محطة مياه شرب العسلية بالأشراف القبلية

تابع حازم عمر نائب محافظ قنا، سير العمل بإحلال وتجديد محطة مياه الشرب العسلية بالإشراف القبلية بمركز قنا، يرافقه المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية.وأوضح نائب المحافظ في بيان له، أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥ لتر ثانية وتبلغ التكلفة الإجمالية لها حوالي ٤ ملايين جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائى.وشدد رئيس شركة مياه الشرب على تكثيف العمل بالمحطة وتذليل أي عقبات تواجه عملية التنفيذ لسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ودخول المحطة للخدمة في أسرع وقت ممكن.