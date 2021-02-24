إصابة تربي وتصادم سيارتين في الخليفة

أصيب تربى فى حادث مرورى جراء تصادم سيارتين في منطقة الخليفة.وتلقى قسم شرطة الخليفة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصاب بطريق «عين الحياة» في اتجاه ميدان الإشارة.وبالانتقال والفحص تبين وجود سيارة ملاكي بها كسر بالفانوس الأمامي يمين وكسر بالفانوسين الخلفيين قيادة أ ك، ٤٠ سنة، طبيب، وطرف ثانى ص ب، ٢١ سنة، تربى "مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى" وتم نقله إلى مستشفى القصر العينى، وطرف ثالث سيارة ملاكى بها كسر بالفانوسين الأماميين والاكصدام الأمامي، قيادة ي م، ٤٦ سنة، صحفي.وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير الطرف الأول (الطبيب) بطريق عين الحياة اتجاه ميدان الإشارة فوجئ بعبور الطرف الثاني مترجلا فاختلت عجلة القيادة في يده فاصطدم به أدى إلى إحداث إصابته وحال سير الطرف الثالث بذات الطريق فوجئ بتوقف الطرف الأول مفاديا الطرف الثاني فاختلت عجلة القيادة ما أدى إلى اصطدامه به من الخلف وتم رفع السيارات وتسيير الحركة المرورية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.