419 إصابة بكورونا و18 وفاة فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأربعاء، تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 482128 حالة.وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 8592 حالة، كما تم تسجيل 710 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 466815.