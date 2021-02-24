إيطاليا تسجل 16424 إصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 318 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الأربعاء، مقابل 356 أمس بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات إلى 16424 مقابل 13314 حالة أمس.وسجلت إيطاليا 96666 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وسجلت إيطاليا 2.85 مليونإصابة حتى الآن.