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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

28 فبراير.. «القضاء الإداري» تنظر دعوى وقف انتخابات «الصحفيين»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:23 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عماد سليمان
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حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة ٢٨ فبراير الجاري لنظر الدعوى المقامة من عصام أبوالنجا، صحفي بجريدة الأمة، التي طالب فيها بوقف انتخابات نقابة الصحفيين لعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين في الانتخابات المقرر لها 5 مارس المقبل.

وذكر الطاعن في دعواه رقم 32309 لسنة 72 قضائية، أنه تقدم بطلب لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قررت اليوم في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وأرسل نقيب الصحفيين خطابا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن الطلبين الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرا لضيق مقر نقابة الصحفيين وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 آلاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.

وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للإعلام الطلبين بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجاري، وتمت إحالة الطلب إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد له جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظره وأصدر الرأي القانوني بشأنهما.

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