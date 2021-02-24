محافظ مطروح يستمع لشكاوى العاملين بنظام عقود السركي

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع عدد من المعلمين العاملين بنظام عقود السركي بالمحافظة للاستماع لمطالبهم.وأكد محافظ مطروح، حرص المحافظة على الاستقرار الوظيفي للمعلمين العاملين بالعقد السركي بما ينعكس على استقرار العملية التعليمية.ووجه محافظ مطروح بالاستفادة من أبناء سيوة المتخصصين في تصحيح البصريات للعمل بمستشفى سيوة المركزي كفنيين لخدمة أبناء الواحة.كما اجتمع محافظ مطروح مع مسئولي الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، مشيدا بالجهود المبذولة ومتابعة أعمال الشركة، مشددا على الالتزام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات الفنية والتقنية المطلوبة مع سرعة إنجازها وفقا للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة.