مقتل 4 حوثيين في عملية للجيش بتعز

نفذت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، عملية إغارة على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرق مدنية تعز، جنوب غرب البلاد.وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن أبطال الجيش نفذوا عملية إغارة تكللت بالنجاح، على مواقع تمركز الميليشيا في مناطق “المبرك”، و”المزف” وفي محيط “الكريفات” شرق مدينة تعز.وأوضح أن العملية أسفرت عن مصرع 4 من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار، لافتا إلى أن هذه العملية تأتي ردا على استهداف الميليشيا للأحياء السكنية في المدنية.في السياق، قصفت مدفعية الجيش، مواقع الميليشيا الحوثية، غرب المدينة، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.