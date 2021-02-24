«أغلى طلاق فى 2021».. كيم كارداشيان وكاني ويست (إنفوجراف)

قررت كيم كارداشيان وكاني ويست الطلاق رسميًا، بعد زواج دام " 7 سنوات"، أثمر عن "أربعة" أطفال، ويعد هذا الطلاق الأغلى فى عام 2021، إذ سيكلفهم الطلاق مبالغ "ضخمة من التسويات" بين الطرفين.ولهذا نستعرض فى الانفوجراف التالي، كم تقدر ثروة الزوجين المجمعة والتى لابد من تسويتها، والتى تجاوزت ملايين الدولارات.