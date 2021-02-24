أمريكا: 3 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

جونسون المضاد لفيروس كورونا ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة في حال حصل على ترخيص عاجل في الأيام المقبلة.



وقال جيف زينتس منسق مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض: "نتوقع توفير ثلاثة إلى أربعة ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الأسبوع المقبل".



وأضاف أن شركة الصيدلة "تهدف إلى توفير ما مجموعه 20 مليون جرعة بحلول نهاية مارس". وقال جيف زينتس منسق مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض: "نتوقع توفير ثلاثة إلى أربعة ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الأسبوع المقبل".وأضاف أن شركة الصيدلة "تهدف إلى توفير ما مجموعه 20 مليون جرعة بحلول نهاية مارس".

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين جرعة من لقاح جونسون آند