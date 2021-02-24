مصرع شاب طعنًا في مشاجرة بالمنيا

لقي شاب مصرعه، بعد أن تلقى طعنة بالسكين في القلب فارق على إثرها الحياة، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شخص آخر بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، فيما قام المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بمقتل شاب بإحدى القرى في مشاجرة مع أخرى.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل "ع. ل" 31 عامل، وأن المتهم بقتله "أ. ح"، إثر نشوب مشاجرة بقرية داخل مركز أبوقرقاص، بين المتهم وآخرين يعملون بالمؤسسة أثناء تحصيلهم لأقساط من بعض المتعاملين معهم، وفور تدخل المجني عليه لمعاتبة المتهم لمضايقة العاملين من تنفيذ مهام عملهم، تلقى طعنة بسكين أنهت حياته.تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، فيما سلم المتهم نفسه الأجهزة الأمنية، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.