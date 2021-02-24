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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المستثمر الكويتى عبدالله الشاهين يتبرع بمركز طبى مجهز لخدمة أهالى محافظة الفيوم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:22 م
المستثمر الكويتى
المستثمر الكويتى عبدالله الشاهين
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انتهى المستثمر الكويتى عبدالله أحمد الشاهين الربيّع أول سفير لصندوق تحيا مصر من أعمال إنشاء مركز الجوهرة للخدمات الطبية بقرية الحسنة بالصالحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية فتيات مصر للأيتام، التى قامت باستلام المبنى لاستكمال المراحل النهائية لاعتماده بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة استعداداً لتركيب الأجهزة الطبية وبدء التشغيل لتقديم الخدمات للمواطنين.

ويتكون المركز المشيد على مساحة 800 متر من 4 أدوار.. الدور الأول يضم العيادات الخارجية وعددها 11 عيادة لجميع التخصصات ومنها عيادة أسنان والدور الثانى يضم معمل وغرفة عناية مركزة وغرف رعاية مرضى وغرف عمليات لليوم الواحد، أما الدور الثالث والرابع فيضم جناح لحضانات الأطفال يستوعب 20 حضانة وجناحا للغسيل الكلوى يستوعب 50 جهاز غسيل كلو، وتم الانتهاء من البنية التحتية المطلوبة للمركز كمحطة التحلية وغرفة ضخ الأكسجين وجار الانتهاء من أنظمة الدفاع المدنى والإطفاء والاعتماد النهائى لوزارة تمهيداً لافتتاحها خلال الأسابيع القادمة.

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