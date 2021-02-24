البرازيل تخطط لإنشاء مركز للهيدروجين الأخضر بـ5 مليارات دولار

أعلنت البرازيل، اليوم الأربعاء، اعتزامها إنشاء مركز لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكي في ولاية سيارا شمال شرقي البلاد، ويعتبر المركز الأول من نوعه في أمريكا اللاتينية، ومن المنتظر إقامة هذا المركز في مجمع بيسيم الصناعي، على بعد 60 كيلومترا من فورتاليزا عاصمة ولاية سيارا.وقال كاميلو سانتانا حاكم ولاية سيارا إن هذه لحظة تاريخية لولاية سيارا وتحول مجمع بيسيم إلى مركز رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ليس فقط لإمداد الأنشطة الاقتصادية في البرازيل بالوقود الصديق للبيئة، ولكن أيضا للتصدير إلى أوروبا والقارات الأخرى.ووقعت حكومة سيارا والجامعة الفيدرالية في سيارا (UFC) وشركات بالقطاع الخاص، نقلا عن وسائل إعلام محلية اليوم، مذكرة تعاون، وصفت بأنها "الخطوة الأولى" في عملية إنشاء مركز الهيدروجين الأخضر، وستقوم شركة أسترالية ببناء المركز.وقال ريكاردو كافالكانتي رئيس اتحاد الصناعات في ولاية سيارا (FIEC)، إن سيارا ستصبح الرائدة في إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر في العالم في المستقبل القريب.