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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الطرق الصوفية» تبرر سبب اختيار زكي شيخًا للعشيرة المحمدية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:03 م
زكي الدين جمال الدين
زكي الدين جمال الدين رائد العشيرة المحمدية الجديد
كتب : عمرو رشدى
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كشفت مصادر بالطرق الصوفية سبب اختيار المجلس الأعلى للطرق الصوفية، لـ زكي الدين جمال الدين إبراهيم شيخاَ للطريقة والعشيرة المحمدية، ورفض (الطفل) يوسف ولاء عصام الدين محمد زكي إبراهيم.

قالت المصادر إن أعضاء المجلس الأعلي للطرق الصوفية أكدوا أن القانون الخاص بتعيين شيوخ الطرق، أقر بتنصيب نجل الشيخ إذا كان طفلًا على أن يعين له وصي، في حين أن القانون لم يقر بتعيين أبناء الأخ أو أبناء الأخت اذا كانوا أطفالًا، لكنه أقر باختيار أقرب الأقارب حال عدم وجود ابن للشيخ والقانون أوضح الصفات التي تنطبق على أقرب الأقرباء للشيخ المتوفي كبلوغ سن الرشد والإدراك والإلمام بشئون التصوف والطريقة وغير ذلك من الأمور التي إنطبقت على الشيخ زكي ولم تنطبق على الآخرين ممن تقدموا بأوراقهم للمشيخة الصوفية سواء الطفل أو أشرف محمد وهبي الخليل.

وتابعت المصادر أنه حال عدم وجود أقارب للشيخ المتوفي من الراشدين والبالغين، لا توجد مشكلة في اختيار الأصغر سنًا، حتى لو كان طفلًا، على أن يعين له وصي حتي بلوغ سن الرشد.

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