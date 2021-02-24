إيطاليا: نستهدف إكمال المرحلة الأولى من حملة التطعيم فى أسرع وقت

قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، اليوم الأربعاء، إن أحد الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو إكمال المرحلة الأولى من حملة التطعيم في أسرع وقت ممكن لتأمين جميع العاملين الاجتماعيين والصحيين ونزلاء دور رعاية المسنين والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.وأضاف سبيرانتسا مخاطبا مجلس الشيوخ: "أنهم من الفئات الأكثر تعرضًا للوباء، والتي دفعت الثمن الأعلى من حيث الخسائر في الأرواح في الموجتين الأولى والثانية من الجائحة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.وأردف الوزير "أريد أن أذكركم بأن 6 من كل 10 وفيات في بلدنا حدثت بين أشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عامًا. وتطعيم هؤلاء الأشخاص يعني إنقاذ حياتهم. سنولي الآن أقصى درجات الاهتمام للفئات الهشة بشكل خاص، التي تعاني من مرض مزمن واحد أو أكثر".وأشار الى أنه "في الوقت نفسه، بدأت الحجوزات والتطعيمات الأولى للعاملين في المدارس، وهي أولوية لتأمينها وتشجيع التدريس المباشر للطلاب" بدلا من الدراسة عن بعد.وبشأن دعوات بعض الأحزاب لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، قال سبيرانتسا في إشارة إلى ظهور السلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، "لا توجد ظروف وبائية مناسبة لخفض إجراءات المكافحة، فنحن على مسافة الميل الأخير ولا يمكننا أن نتوانى عن حذرنا".يذكر أن إيطاليا تخضع حاليا لنظام قيود يقسم البلاد إلى ثلاث مناطق وفقا لمستوى خطر تفشي الفيروس، ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة قرارها بشأن ما إذا كانت ستمدد العمل بتلك القيود لما بعد الموعد المقرر لانتهاء سريانها في 5 مارس المقبل.وقررت الحكومة مؤخرا تمديد حظر التنقل بين أقاليم البلاد حتى 27 مارس، سعيا إلى الحد من انتشار السلالات شديدة العدوى من فيروس كورونا.