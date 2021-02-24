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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 3 سيدات فى مشاجرة بسبب توسعة محل بمنشأة ناصر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:37 م
إصابة 3 سيدات فى
إصابة 3 سيدات فى مشاجرة
هدير مصطفي
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أصيبت 3 سيدات فى مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على توسعة محل بمنطقة منشأة ناصر.

تلقى قسم منشأة ناصر إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول شيماء ج ٢٧ سنة مصابة بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم وزوجة شقيق الأولى إيمان ج، ٢٢ سنة مصابة بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم، ووالدة الأولى نادية ع، ٦١ سنة، ومصابة بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثاني حسن ع، ٣٠ سنة، صاحب مقلة وضبط بحوزته فرد خرطوش وشقيقه حسين ع، ٢٨ سنة، صاحب مقلة ونجل عمهم سيد ا، ١٨ سنة، طالب.

وذلك لقيام الأول من الطرف الثانى بشراء محل بذات العقار محل سكن الطرف الأول من والد الأولى الذى أفاد برغبته بقيام توسعة بالمحل إلا أن الطرف الأول رفض ذلك مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة، مما أدى إلى حدوث إصابة الطرف الأول وتم اصطحاب الطرفين إلى ديوان القسم، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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