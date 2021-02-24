رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليسوتو تخفف إجراءات الإغلاق الاحترازية لتنشيط اقتصادها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:34 م
رئيس وزراء ليسوتو
رئيس وزراء ليسوتو مويكيتسي ماجورو،
ا ش ا
طباعة
خفف رئيس وزراء ليسوتو مويكيتسي ماجورو، قيود الإغلاق الصارمة، التي فرضتها البلاد لاحتواء وباء (كوفيد-19)، للسماح باستئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، وسط مؤشرات بأن معدل العدوى قد انخفض ليصل إلى 31 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغ 47 بالمئة الشهر الماضي.

وحذر ماجورو، في خطاب بثه التليفزيون الرسمي اليوم الأربعاء، من أن معدل الإصابة ما زال أعلى بكثير من المعدل "المقبول" لمنظمة الصحة العالمية والبالغ خمسة بالمئة.

وحث رئيس وزراء ليسوتو أبناء بلده على مواصلة مراقبة لوائح الصحة العامة الصارمة، والتي تشمل الامتناع عن السفر غير الضروري، وارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات في الأماكن العامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن البلاد انتقلت حاليا إلى قيود الفئة البرتقالية بسبب انخفاض معدل الإصابات بها، بعدما كانت قد أعلنت فرض القيود ذات الفئة الحمراء، والتي تعني إغلاق جميع الحدود وفرض حظر السفر خارج الحدود، باستثناء الخدمات الأساسية وعودة السكان.

تجدر الإشارة إلى أن ليسوتو خضعت لحالة إغلاق صارم منذ 14 يناير 2021، لنحو أسبوعين، لكن تم تمديده حتى 3 فبراير الجاري، بعدما كشفت هيئة الأمانة الوطنية لمكافحة فيروس (كوفيد-19) في البلاد عن أن معدلات العدوى ما زالت مرتفعة للغاية.

وفرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة على التنقلات والسفر الداخلي، مع مطالبة المواطنين بالالتزام بحظر تجول من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا، وتم حظر التجمعات السياسية تماما وكذلك الخدمات الدينية وأغلقت المدارس والمطاعم والمحال التجارية.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«محاط بالجوارى وتزوج 4 نساء بالجزائر».. الوجه الآخر لـ ابن بطوطة

سبع البرمبة.. مفردات الأسد في الحارة المصرية

غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى