محافظ مطروح يلتقى رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول والوفد المرافق له خلال زيارتهم لواحة سيوة.وأكد محافظ مطروح دعم الرياضة والمواهب الرياضية بالمحافظة في الألعاب الجماعية والفردية، خاصة التي تتميز بها مطروح وتحتل مراكز متقدمة خلال المنافسات الرياضية والمسابقات على مستوى محافظات الجمهورية.ورحب محافظ مطروح بإقامة المسابقات الرياضية واستضافة الفرق الرياضية في لعبة المينى فوتبول على أرض مطروح، حيث ناقش احتياجات الواحة في المجال الرياضي، مشيرًا إلى الترحيب بمشاركة سيوة في دوري الميني فوتبول على مستوى الجمهورية، مؤكدا الاهتمام بكافة مطالب الواحة بما يواكب اهتمام القيادة السياسية بالمناطق الحدودية ومطروح خاصة.