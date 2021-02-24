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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وألمانيا تبحثان دعم علاقات التعاون فى السياسة والاقتصاد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:53 م
عثمان الجرندي
عثمان الجرندي
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بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الأربعاء، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس بيتر بروغل، تعميق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وشدد الوزير التونسي حسب البيان الصادر من وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - على أهمية التنسيق مع ألمانيا ومختلف الدول من أجل مساعدة الحكومة الليبية المؤقتة على المضي قدما في مختلف الاستحقاقات، والوصول إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة للأزمة في ليبيا.

ودعا وزير الخارجية التونسي إلى دفع التعاون العلمي والجامعي بين البلدين، والإسراع في تحقيق مشروع الجامعة التونسية-الألمانية التي من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للطلبة التونسيين وتوفر إطارات ممتازة لفائدة الشركات الألمانية والأوروبية الناشطة بتونس.

بدوره، أكد السفير الألماني عزم بلاده على دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات، مجددا التعبير عن استعداد بلاده لمواصلة دعم العلاقات التونسية-الأوروبية.

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