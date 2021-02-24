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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأحد.. الانتهاء من مراجعة أوراق المتقدمين لمسابقة الأم المثالية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:56 م
وزارة التضامن
وزارة التضامن
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة الفرعية المشرفة علي مسابقه الأم المثالية والتابعة للمدريات على مستوى الجمهورية ستنتهى، الأحد المقبل، من مراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن، تمهيدا لإرسالهما للجنة العليا فى القاهرة، والتى بدورها ستحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة فى بيانها، أن عدد المتقدمات لمسابقة "الأم المثالية" لعام ٢٠٢١ علي مستوى الجمهورية بلغ 496 سيدة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.

وأضافت أنه طبقا لتقرير اللجنة المشرفة على مسابقة الأم المثالية هذا العام جاءت قنا في مقدمة المحافظات التى شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن، في حين جاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة 40 سيدة وانطبقت الشروط علي 26 منهن، بالإضافة إلى 15 سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط علي 14 منهن، أما في محافظة الجيزة فقد تقدمت 7 سيدات انطبقت الشروط على 4 منهن.

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