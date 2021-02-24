مصرع عامل فى حادث تصادم بالبساتين

لقى عامل مصرعه فى حادث تصادم بين سيارتين ودراجة نارية بمنطقة البساتين.تلقى ‏قسم شرطة البساتين، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ مصادمة ومتوفي بزهراء المعادي خلف المسجد العظيم دائرة القسم وبالوصول تبين حدوث مصادمة بين كل من طرف أول احمد م، ١٦ سنة، عامل ومقيم مركز ديروط أسيوط، قائد الدراجة البخارية رقم د ور ٥٩٧٨ (متوفى )،وطرف ثان محمد ع، ٢٧ سنة، عامل بقهوة وجمال ع، ٢٤ سنة، عامل، مستقلين سيارة نقل، فيما فرت السيارة المتسببة من محل البلاغ قبل وصول رجال الشرطة وتم نقل جثمان المتوفي ثلاجة مستشفى اليوم الواحد، وتم التحفظ على الدراجة البخارية قيادة المتوفي، واصطحاب الطرف الثاني إلى القسم وجار عمل اللازم‏، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط السيارة الهاربة.