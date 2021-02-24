الإسكندرية تطرح مزايدة لبيع الزيوت المستعملة

أعلنت محافظة الإسكندرية، الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح عملية بيع الزيوت المستعملة بجميع المحطات التابعة لديوان عام محافظة الإسكندرية، في مزايدة علنية عامة، بجلسة يوم الأحد الموافق ٢٨- ٢- ٢٠٢١.وأشار بيان صادر من المحافظة-اليوم- أنه تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات ٢٩٩ جنيها، وقيمة التأمين المؤقت ٥٠٠ جنيه.وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية.ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.منوهة إلى أن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.