إجمالى إصابات كورونا فى الجزائر يصل لـ112 ألفا و461 حالة

كشف مسئول في وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 112 ألفا و461 حالة.وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإحاطة الصحفية اليومية عن رصد 3 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2970.وأبرز فورار تعافي 155 حالة جديدة، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 77 ألفا و 597.