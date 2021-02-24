ندوة للتوعية بسرطان الثدى بمكتبة مصر العامة فى الإسماعيلية

نظمت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية ندوة توعية تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وبمشاركة مؤسسة بهية للتوعية حول مرض سرطان الثدي، حيث تم اللقاء بعدد من السيدات والتعريف بالمؤسسة التي تقدم خدماتها مجانا وغير قابلة لَلربح.وقالت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، إن الندوة تناولت الحديث عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الكشف المبكر المنزلي ووقت وجوب التوجه للطبيب.وخلال الندوة تم التأكيد على القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة من خلال تخصيص ٣ أيام كل شهر يتم فيها الاتصال على الرقم الساخن للمؤسسة ١٦٦٠٢ من خلال أي سيدة من محافظة الإسماعيلية وسوف يتم تحديد موعد فوري للكشف في حالة الإصابة بالإضافة إلى توفير العلاج والدعم النفسي بالمجان.ويتم حاليا تنفيذ بروتوكول تعاون بين مؤسسة بهية ومكتبة مصر العامة بالإسماعيلية لاستضافة مؤسسة بهية مرتين شهريا لتنفيذ فعاليات التوعية في أماكن مختلفة ومع قطاعات مختلفة من الجمهور المستهدف.