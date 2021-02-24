الأعلى للجامعات: تشغيل كليات الطب يرتبط بافتتاح المستشفى التعليمي

ناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أوضاع المستشفيات التعليمية الملحقة بكليات الطب بالجامعات الخاصة، مؤكدًا أن افتتاح وتشغيل كليات الطب لابدّ أن يكون مقرونًا بافتتاح وتشغيل المستشفى التعليمي، وأن تصميم وتشغيل هذه المستشفيات يرتبط بالمواصفات القياسية المصرية مع ضرورة الحصول على اعتماد الجهات الرسمية وإصدار ترخيص مستشفى جامعي تعليمي.ووجه المجلس الشكر لمنظومة العمل الجديدة للقبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة والأهلية بإشراف د. محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدكتور شريف كشك ومجموعة الدعم الفني لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة على ما بذلوه من جهد متميز لتنفيذ برنامج القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة والأهلية.كما وافق المجلس على اعتماد نتيجة القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني 20202021، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 2425 طالبًا تم توزيع عدد 1704 طالبًا على الكليات المختلفة، ولم يتم توزيع عدد 721 طالبًا لاستنفاد رغباتهم، وتم منحهم فرصة استثنائية وتم إعادة تنسيقهم.