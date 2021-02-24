شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل سائق تحت عجلات لودر

شهيد الشهامة حاول أن ينقذ أسرته من الدهس فسقط أسفل عجلات اللودر بعدما انزلقت قدماه، في بداية الأمر فوجئ «محمد عبد الكريم» بتحرك لودر من مكان عالٍ متجه إلى مكان جلوس والده، فحاول أن يوقفه لكنه سقط جثة هامدة.يقول أحد جيران «محمد» إن خبر وفاته أتت عليهم مثل الصاعقة؛ لأنه كان إنسانًا خلقوقًا ومساعدًا لجميع الناس، وعن سبب الوفاه قال: «أنه توفي أثناء عمله وضحى بنفسه من أجل والده، وكان دائم المساعدة لوالده، فهو يعمل معه منذ طفولته، وكل الناس زعلانة عليه لأنه كان إنسانًا محترمًا جدًا».وتلقى رجال مباحث قسم شرطة التبين بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول «محمد عبدالكريم» ٢٩ سنة، سائق لودر، ومقيم دائرة القسم، جثة هامدة إثر ادعاء سقوطه من أعلي لودر بجراج دائرة القسم.وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة.