الأعلى للجامعات: مد العام الدراسى 3 أسابيع «مبدئيًا»

وافق مجلس الجامعات الخاصة على قيام الجامعات بمد العام الدراسي الجاري لمدة 3 أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات، نظرًا للظروف الراهنة للجائحة التقدم بطلب للاعتذار عن عدم أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.