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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الأمريكي لدى ليبيا يؤكد أهمية عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:29 م
ليبيا
ليبيا
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أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وذكرت بوابة (إفريقيا الإخبارية) أن السفير الأمريكي عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والذي شاطره الرأي بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأكد نورلاند إدراك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

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