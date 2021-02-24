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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:53 م
حملة تطعيم ضد كورونا
حملة تطعيم ضد كورونا
وكالات
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بدأت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى طبيب من منطقة تشيركاسي، بوسط البلاد، الجرعة الأولى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووصلت أمس، الثلاثاء، شحنة أولية تشمل 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا إلى أوكرانيا من الهند، بعد أن اضطرت الحكومة إلى التخلي عن خطتها لاستخدام لقاح فايزر بيونتيك بسبب تأخر الشحن.

وذكر وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، أن خمس مناطق من أصل 24 منطقة في البلاد، بالإضافة إلى العاصمة كييف، تلقت أول اللقاحات.

ويجري تنفيذ برنامج للتطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي في المناطق الانفصالية شرقي البلاد منذ ما يقرب من أربعة أسابيع.

وحظرت أوكرانيا استخدام اللقاحات الروسية، بسبب قطع العلاقات بين البلدين نتيجة ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية قبل حوالي سبع سنوات.

وفي المرحلة الأولى من الحملة، سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي وموظفي دور رعاية المسنين وجنود الخطوط الأمامية، كما سيتم تطعيم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بصفته القائد الأعلى مع الجنود.

وتهدف السلطات إلى تطعيم حوالي نصف السكان بنهاية العام. ويبلغ عدد سكان أوكرانيا أكثر من 41 مليونا.

وسجلت أوكرانيا حتى الآن 3ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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