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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اعتماد نتيجة القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:29 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري مساء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة الجيزة الجديدة.

ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد لوفاة الدكتور أكرم العوضي رئيس جامعة حورس مشيدين بدوره البناء في مجال التعليم العالي، كما قدم المجلس الشكر للدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية السابق، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية السابق لدورهما الإيجابي في تطوير منظومة التعليم بالجامعتين.

وأكد المجلس خلال الاجتماع رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية مع استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وبدء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم السبت المقبل 27 من فبراير الجاري وفق قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، مع التشديد الكامل على التزام الجامعات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة مع جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

وأكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

ووافق المجلس على قيام الجامعات بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

كما وافق المجلس على اعتماد نتيجة القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني 20202021، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 2425 طالبًا، تم توزيع 1704 طالبًا على الكليات المختلفة، ولم يتم توزيع 721 طالبًا لاستنفاد رغباتهم، وتم منحهم فرصة استثنائية وتم إعادة تنسيقهم.

ووجه المجلس الشكر لمنظومة العمل الجديدة للقبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة والأهلية بإشراف الدكتور محمد حلمي الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدكتور شريف كشك ومجموعة الدعم الفني لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة على ما بذلوه من جهد متميز لتنفيذ برنامج القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة والأهلية.

كما ناقش المجلس أوضاع المستشفيات التعليمية الملحقة بكليات الطب بالجامعات الخاصة، مؤكدًا أن افتتاح وتشغيل كليات الطب لابد أن يكون مقرونًا بافتتاح وتشغيل المستشفى التعليمي، وأن تصميم وتشغيل هذه المستشفيات يرتبط بالمواصفات القياسية المصرية مع ضرورة الحصول على اعتماد الجهات الرسمية وإصدار ترخيص مستشفى جامعي تعليمي.

وافق المجلس على ضوابط تخرج طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والتي تتضمن: أولًا: أدوار التخرج، بحيث تكون أدوار التخرج في ثلاث أدوار بالسنة الدراسية الواحدة (دور فبراير- دور يوليو – دور سبتمبر).

ثانيًا: استيفاء الحد الأدنى لعدد الفصول الدراسية الذي قرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وفي حالة الطالب المحول يتم احتساب عدد الفصول الدراسية اللازمة للتخرج اعتبارًا من قيد الطالب في ذات التخصص في الجامعة المحول منها والجامعة المحول إليها.

ثالثًا: استيفاء عدد الساعات الدراسية اللازمة للتخرج. ويختلف الحد الأقصى لعدد ساعات التخرج باختلاف الكلية والجامعة في ضوء البرامج الدراسية التي تم الموافقة عليها في الخطة الدراسية بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات.

رابعًا: استيفاء المعدل التراكمي للتخرج (GPA)، ويشترط ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عند التخرج عن (2).

خامسًا: اجتياز الطلاب الذكور لمادة التربية العسكرية.

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