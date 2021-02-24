الأردن يسجل 4 آلاف و24 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 376 ألفا و441 حالة.وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 22 وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 4 آلاف و611 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1807 حالات شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 341 ألفا و21 حالة.