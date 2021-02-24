الأردن يسجل 4 آلاف و24 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:28 م
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 376 ألفا و441 حالة.
وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 22 وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 4 آلاف و611 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1807 حالات شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 341 ألفا و21 حالة.
وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 22 وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 4 آلاف و611 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1807 حالات شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 341 ألفا و21 حالة.